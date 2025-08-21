PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 250821.4 Krs. Steinburg/Krs. Dithmarschen: Polizei kontrolliert land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge

Krs. Steinburg/Krs. Dithmarschen (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) hat das Polizeibezirksrevier Heide im gesamten Bereich der Polizeidirektion Itzehoe, in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, eine groß angelegte Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Fokus standen diesmal land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Fünf Streifenwagen waren dafür im Einsatz.

Die Beamten stellten zahlreiche Verstöße fest. Insgesamt leiteten sie neun Anzeigen wegen unzureichender Ladungssicherung ein. Drei Fahrer erhielten Anzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz, weitere drei wegen Mängeln an den Bremseinrichtungen. Zudem ahndete die Polizei zwei Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung während der Fahrt. Ein Autofahrer fuhr ohne Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer beging einen Zulassungsverstoß. In sechs Fällen war die Hauptuntersuchung bereits überschritten.

Außerdem stellten die Beamten sieben Kontrollberichte aus, weil Führerschein oder Zulassungsbescheinigung Teil I nicht mitgeführt wurden. In diesen Fällen müssen die Betroffenen die fehlenden Dokumente nachträglich auf einer Polizeidienststelle vorlegen, um nachzuweisen, dass sie im Besitz der Papiere sind.

Die Polizei wird auch künftig mit gezielten Schwerpunktkontrollen im Bereich des land- und forstwirtschaftlichen Verkehrs präsent sein, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

