Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250821.3 Brunsbüttel: Einbruchsversuch in Lagerhalle scheitert - Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

In Brunsbüttel versuchte in der vergangenen Woche ein bislang unbekannter Täter in eine Lagerhalle einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte, der Mann flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Mittwochabend (13.08.2025, 19:30 Uhr) und Donnerstagvormittag (14.08.2025, 10:00 Uhr) betrat der Täter ein Grundstück in der Straße Am Binnenhafen. Dort schlug er eine Fensterscheibe der Lagerhalle ein und versuchte anschließend, eine Tür gewaltsam zu öffnen. Als es ihm nicht gelang, flüchtete er ohne Beute vom Tatort.

Die Polizei Brunsbüttel ermittelt wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Brunsbüttel unter 04852 60240 oder per Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de entgegen.

