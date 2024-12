Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine junge Motorradfahrerin hat sich am Montag, 02. Dezember 2024, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leichte Verletzungen zugezogen.

Die 17-Jährige aus Stuhr befuhr die Adelheider Straße in Richtung Stadtmitte und bog an der Anschlussstelle Adelheide nach rechts auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen ab. Dabei kam sie zu Fall, ihr Motorrad rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Ford einer 60-Jährigen aus Delmenhorst.

Mit einem Rettungswagen wurde die junge Frau in ein Krankenhaus gefahren. Ihr Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell