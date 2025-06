Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Eine Straße - Zwei Einbrüche

Warendorf (ots)

Gleich zwei Wohnobjekte in einer Straße sind am Wochenende das Ziel von unbekannten Einbrechern in Beckum gewesen.

Zunächst machten sich die Täter in einer Wohnung an der Straße Am Hirschgraben zu schaffen. Zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr am Sonntag (22.06.2025) gelangten sie über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung, stahlen unter anderem Elektronikgeräte und flüchteten.

Gegen 03.10 Uhr bemerkte eine Bewohnerin einige Häuser weiter einen Einbrecher in ihrem Zuhause. Dieser hatte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Haus verschafft und unter anderem Schmuck gestohlen. Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

Schlanke Statur, circa 1.60 bis 1.80 Meter groß, dunkel gekleidet.

Hinweise zu dem oder den Täter/n bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell