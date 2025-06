POL-WAF: Oelde. Mann mit Diebesgut erwischt - Vorläufige Festnahme

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Samstagabend (21.06.2025, 22.15 Uhr) in einen Baumarkt an der Straße Orkotten in Telgte eingebrochen. Über einen Zaun warf der Mann Gegenstände und flüchtete anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle ...

