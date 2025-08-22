Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250822.3 Heide: Transporter auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Heide (ots)

Zu Wochenbeginn beschädigte eine unbekannte Person in Heide einen Transporter. Ohne den Schaden zu melden, flüchtete die Person unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Montag, den 18. August, parkte ein 63-jähriger Mann seinen schwarzen Nissan-Transporter gegen 09:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Schanzenstraße. Als er gegen 10:30 Uhr zurückkehrte, stellte er frische Lackschäden und Dellen an der Beifahrerseite fest. Der Verursacher meldete sich nicht.

Die Polizei Heide ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0481 940 und per Mail an Heide.PR@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

