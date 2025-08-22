Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250822.2 Brunsbüttel: Wertgegenstände aus Auto entwendet - Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

In Brunsbüttel ist eine unbekannte Person in ein geparktes Auto eingebrochen und hat Wertgegenstände entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Am Dienstag, den 12. August, stellte eine 31-jährige Frau gegen 09:00 Uhr ihren schwarzen VW Lupo auf einem Parkstreifen im Kurt-Schumacher-Ring ab. Als sie am Donnerstag, den 14. August, gegen 15:10 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie eine manipulierte, offenstehende Fensterscheibe. Aus dem Fahrzeug fehlten einige Wertgegenstände.

Die Polizei Brunsbüttel ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell