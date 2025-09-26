PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, K39
Auto im Graben aufgefunden - Polizei ermittelt nun, wer gefahren ist

Coesfeld (ots)

Ein Taxifahrer meldete am 25.09.2025, gegen 23.50 Uhr ein auf der K39 (Amelsbürener Straße) in Ascheberg, Davensberg im Straßengraben verunfalltes Auto im Graben. Im Fahrzeug und in unmittelbarer Nähe waren keine Personen anzutreffen auch nicht beim Eintreffen der Polizei. Im Laufe der Sachverhaltsaufnahme erschienen eine 39-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann aus Ascheberg an der Unfallörtlichkeit und gaben an zum verunfalltem Auto zu gehören. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der beiden, konnte nicht festgestellt werden, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt führte. Beide waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief bei dem 38-Jährigen positiv. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug sowie die Oberbekleidung der Beteiligten wurde sichergestellt.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

