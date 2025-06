Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Kellerbrand in Recklinghausen-Suderwich - keine Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochmittag (25.06.2025) kam es in der Habichtstraße in Recklinghausen-Suderwich zu einem Kellerbrand. Verletzt wurde niemand.

Der Brand wurde gegen 12:42 Uhr von einer Rettungswagen-Besatzung bemerkt, die sich zufällig nur wenige Häuser entfernt im Einsatz befand. Sie informierte umgehend die Leitstelle, woraufhin die Feuerwehr Recklinghausen alarmiert wurde. So konnte ein schneller Einsatzbeginn sichergestellt werden.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus dem Kellerbereich des Einfamilienhauses. Der 98-jährige Bewohner hatte sich zu diesem Zeitpunkt im Garten aufgehalten und wurde vom Rettungsdienst aus dem Gefahrenbereich begleitet.

Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung in den Keller vor und konnten das Feuer zügig löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Erdgeschoss vorerst nicht bewohnbar.

Der Einsatz endete um 14:12 Uhr. Vor Ort waren Einsatzkräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, die ehrenamtlichen Löschzüge Suderwich und Altstadt sowie der Rettungsdienst mit Notarzt. Während des Einsatzes stellte der Löschzug Süd den Grundschutz für das restliche Stadtgebiet sicher.

Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr sich nicht äußern und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen.

