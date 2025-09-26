Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Räuberischer Diebstahl

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitag (26.09.25) versucht, Nahrungsmittel und Werkzeug aus dem Aldi an der Münsterstraße zu stehlen. Gegen 10 Uhr bemerkte der Ladendetektiv das. Als dem Täter das dies auffiel, verließ er den Laden mit seinem Rucksack. Vor dem Geschäft griff der Ladendetektiv den Rucksack des Täters. Es kam zu einem kurzen Gerangel, in welchem der Ladendetektiv stürzte und sich leicht verletzte. Der Unbekannte flüchtete.

Täterbeschreibung:

-männlich -osteuropäisch -40-50 Jahre -rund 1,85 Meter groß -sportliche Statur -kurze grau-schwarze Haare -schwarz bekleidet -Sportschuhe -kein Bart

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

