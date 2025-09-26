Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße/ Fahrradfahrerin fährt in Lkw

Coesfeld (ots)

Eine 60-jährige Fahrradfahrerin aus Senden ist am Freitag (26.09.25) in Ottmarsbocholt aus bisher nicht bekannten Gründen in einen Lkw gefahren. Gegen 9.45 Uhr befuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Hövelhof die Dorfstraße in Richtung Senden, als die Frau aus der Neustraße kommend in die Dorfstraße einfuhr. Dort kam es zur Kollision, worauf die 60-Jährige stürzte. Sie trug keinen Fahrradhelm. Mit einem Rettungswagen kam die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ein Unfallaufnahme-Team aus Münster unterstützte bei der Spurensicherung. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

