PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße/ Fahrradfahrerin fährt in Lkw

Coesfeld (ots)

Eine 60-jährige Fahrradfahrerin aus Senden ist am Freitag (26.09.25) in Ottmarsbocholt aus bisher nicht bekannten Gründen in einen Lkw gefahren. Gegen 9.45 Uhr befuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Hövelhof die Dorfstraße in Richtung Senden, als die Frau aus der Neustraße kommend in die Dorfstraße einfuhr. Dort kam es zur Kollision, worauf die 60-Jährige stürzte. Sie trug keinen Fahrradhelm. Mit einem Rettungswagen kam die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Ein Unfallaufnahme-Team aus Münster unterstützte bei der Spurensicherung. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:46

    POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Räuberischer Diebstahl

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitag (26.09.25) versucht, Nahrungsmittel und Werkzeug aus dem Aldi an der Münsterstraße zu stehlen. Gegen 10 Uhr bemerkte der Ladendetektiv das. Als dem Täter das dies auffiel, verließ er den Laden mit seinem Rucksack. Vor dem Geschäft griff der Ladendetektiv den Rucksack des Täters. Es kam zu einem kurzen Gerangel, ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:17

    POL-COE: Dülmen, Merfeld, Hasenpatt / Einbruch in Einfamilienhaus

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen am 25.09.2025, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Hasenpatt in Dülmen, Merfeld ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zu möglichem Diebesgut, konnte vor Ort noch nichts gesagt werden. Hinweise ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:28

    POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße/ 13-Jährige am Bahnhof belästigt - Zeugen gesucht

    Coesfeld (ots) - Als eine 13-Jährige aus Coesfeld sich am 25.09.2025, gegen 18.40 Uhr, am Bahnhof Dülmen aufhielt, um dort auf ihren Zug zu warten, bemerkte sie, dass drei männliche junge Männer sie verfolgten. Sie setzte sich in ein Wartehäuschen. Die drei unbekannten Täter näherten sich, bauten sich um sie herum auf und schlossen sie körperlich ein. Dadurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren