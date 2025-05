Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250430 - 0463 Frankfurt-Niederursel: Vermisstenfahndung



(bo) Seit heute Nachmittag (30. April 2025) wird die 82-jährige Mimi H. aus Frankfurt-Niederursel vermisst.

Letztmalig befand sich die vermisste Person heute Nachmittag um 15:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Olof-Palme-Straße. Frau H. leidet an Demenz und ist zeitlich und örtlich nicht orientiert.

Mimi H. kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, 153 cm groß, circa 42 kg schwer, sehr dünne Statur, schwarze schulterlange Haare, zieht beim Gehen ein Bein nach, trug eine schwarze Leggings, einen rosafarbenen Rollkragenpullover, bläulich-violette Sportschuhe mit pinkem Rand am Absatz, führt eine fliederfarbene Handtasche mit sich

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt das 14. Polizeirevier in Frankfurt am Main unter der 069 / 755 11400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

