POL-COE: Dülmen/ Autos aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Durch das Einschlagen einer Scheibe haben Unbekannte an der Markt- und der Tiberstraße insgesamt drei Autos aufgebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem Tankkarten und Bargeld. Die Tatzeiten liegen zwischen 12 Uhr am Freitag (26.09.25) und 9.45 Uhr am Samstag (27.09.25). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell