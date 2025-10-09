POL-PDLD: Bad Bergzabern - Fahrt unter Amphetamin-Einfluss
Bad Bergzabern (ots)
Kurz vor Mitternacht wurde am gestrigen Mittwochabend ein 29-jähriger Mann aus Hessen mit seinem Mercedes in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei bestätigte sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell