Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Fahrt unter Amphetamin-Einfluss

Bad Bergzabern (ots)

Kurz vor Mitternacht wurde am gestrigen Mittwochabend ein 29-jähriger Mann aus Hessen mit seinem Mercedes in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei bestätigte sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

