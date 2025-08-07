Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Remscheid - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A1

Bild-Infos

Download

Remscheid (ots)

Die Leitstelle der Feuerwehr Remscheid wurde am 07.08.2025 um 15:26 Uhr über einen Verkehrsunfall mit einem Motorrad auf der Bundesautobahn A1 in Fahrtrichtung Dortmund informiert. Aufgrund der Meldung entsendete die Leitstelle umgehend den Hilfeleistungszug und den Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr auf den gemeldeten Einsatzabschnitt. Da sich ein Rettungswagen der Feuerwehr in der Nähe der Autobahnauffahrt befand, konnte dieser innerhalb von wenigen Minuten die Versorgung des schwerverletzen Motorradfahrers übernehmen. Für die Rettungsarbeiten sperrte die Feuerwehr die Autobahn für den nachfolgenden Verkehr, stellte eine Sichtschutzwand auf und unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung des Patienten. Aufgrund des Verletzungsbildes entschied sich die Notärztin einen Rettungshubschrauber hinzu zu alarmieren, welcher den Patienten zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportierte. Nach Beendigung der rettungsdienstlichen Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben und ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde für die Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Autobahn blieb für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen in Fahrtrichtung Dortmund bis in die Abendstunden voll gesperrt. Die Feuerwehr Remscheid war insgesamt mit 6 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort. Besonders ist zu erwähnen, dass eine zufällig vorbeifahrende Ärztin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bereits Erste Hilfemaßnahmen eingeleitet hatte und die Unfallstelle durch weitere Autofahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich abgesichert war.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell