Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Verletzte Person bei fehlerhaftem Spurwechsel

Wörth am Rhein (ots)

Am 08.10.25 kam es gegen 08:45h zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem LKW auf der B10 im "Wörther Trog". Die 72-jährige PKW Fahrerin wechselte trotz durchgezogener Linie die Fahrspur von rechts nach links und stieß dort mit einem LKW zusammen. Durch den Aufprall wurde der PKW auf die linke Fahrspur in einem weiteren PKW geschleudert. Die 72-jährige Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Da der Verkehr während der Unfallaufnahme von drei auf eine Fahrspur reduziert werden musste, kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

