Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: 11 Einschleusungen beanzeigt

Pasewalk / Linken / Ladenthin / Pomellen / Blankensee (ots)

Zwei 19jährige, ein Sudanese und ein Eritraer sowie sechs Ägypter wurden gestern Ingewahrsam genommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen über Linken zurückgewiesen.

Die beiden 19jährigen wurden gegen 07:00 Uhr nach Bürgerhinweis in der Ortslage Pomellen fußläufig festgestellt. Beide Personen konnten keine Ausweisdokumente oder aufenthaltslegitimierende Dokumente vorgelegen.

Die sechs Ägypter im Alter von 18-36 Jahren wurden gegen 16:05 Uhr fußläufig zwischen Blankensee und Hohenfelde ohne Ausweisdokumente festgestellt. Aufenthaltslegitimierenden Dokumente konnten ebenfalls nicht beigebracht werden. Im Rahmen der durchgeführten Vernehmungen wurde die Balkan-Route als Reiseweg bekannt.

Bereits am Montagabend gegen 20:50 Uhr sorgte ein Bürgerhinweis für den Aufgriff von drei Jemeniten. Laut dem Bürgerhinweis sollten sich drei Personen mit Migrationshintergrund an der Bushaltestelle Ladenthin aufhalten. Bundespolizeiliche Einsatzkräfte stellten die drei Personen im Alter von 20-25 Jahren am Ortsausgangsschild. Sie waren ausweislos und ohne notwendige aufenthaltslegitimierende Dokumente für den Aufenthalt in Deutschland.

