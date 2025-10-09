PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Annweiler am Trifels (ots)

Am 09.10.2026, gegen kurz nach 12:00 Uhr, kam es in Annweiler am Trifels in der Jakob-Buchmann-Straße Ecke Burgenring Ausfahrt Parkplatz vor dem Kindergarten "Regenbogen" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter PKW fuhr vom genannten Parkplatz in den Burgenring ein und übersah den auf dem Burgenring fahrenden und in die Jakob-Buchmann-Straße einbiegenden 80-jährigen Rollstuhlfahrer. Dieser wurde leicht touchiert und stürzte aus dem Rollstuhl auf die Fahrbahn. Hierbei zog sich der Rollstuhlfahrer leichte Verletzungen zu. Der PKW setzte, ohne sich um den gestürzten Rollstuhlfahrer zu kümmern, seine Fahrt unerkannt fort. Ein weißer Transporter, besetzt mit zwei männlichen Personen kam an die Unfallstelle. Diese halfen dem verunfallten Mann zurück in seinen Rollstuhl. Auch sie setzten anschließend ihre Fahrt fort. Diese beiden Helfer, sowie weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Annweiler telefonisch 06346-96462519 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiwache Annweiler am Trifels
i.A. Martina Centmaier
Telefon: 06346-96462519
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

