PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Großkontrolle auf der BAB 65

POL-PDLD: Gemeinsame Großkontrolle auf der BAB 65
  • Bild-Infos
  • Download

Edesheim (ots)

Am Abend des 09.10.2025 führte die Polizeiinspektion Edenkoben gemeinsam mit der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei und Kräften der Zentralen Verkehrsdienste Verkehrskontrollen auf der BAB 65 auf den Tank- und Rastanlagen bei Edesheim durch.

Ziel der Aktion war es, Verkehrsverstöße konsequent zu ahnden, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr zu verhindern.

Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 01.00 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 138 Fahrzeuge und überprüften dabei Fahrerinnen und Fahrer sowie mitgeführte Güter. Es wurden mehrere Verstöße festgestellt, unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Erlöschen der Betriebserlaubnis und diverse Ladungs- und Geschwindigkeitsverstöße. Zudem konnte ein Fahrzeugführer kontrolliert werden, welcher aufgrund eines bestehenden Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war.

Durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden konnten Synergieeffekte genutzt und ein breites Kontrollspektrum abgedeckt werden.

Die Polizei kündigte an, auch künftig gemeinsame Kontrollaktionen mit ihren Partnerbehörden durchzuführen, um weiterhin für Sicherheit auf den Straßen der Region zu sorgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 16:06

    POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

    Annweiler am Trifels (ots) - Am 09.10.2026, gegen kurz nach 12:00 Uhr, kam es in Annweiler am Trifels in der Jakob-Buchmann-Straße Ecke Burgenring Ausfahrt Parkplatz vor dem Kindergarten "Regenbogen" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter PKW fuhr vom genannten Parkplatz in den Burgenring ein und übersah den auf dem Burgenring fahrenden und in die Jakob-Buchmann-Straße einbiegenden 80-jährigen Rollstuhlfahrer. ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 15:39

    POL-PDLD: Wörth - Verletzte Person bei fehlerhaftem Spurwechsel

    Wörth am Rhein (ots) - Am 08.10.25 kam es gegen 08:45h zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem LKW auf der B10 im "Wörther Trog". Die 72-jährige PKW Fahrerin wechselte trotz durchgezogener Linie die Fahrspur von rechts nach links und stieß dort mit einem LKW zusammen. Durch den Aufprall wurde der PKW auf die linke Fahrspur in einem weiteren PKW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren