Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Brand einer Sauna

Wörth am Rhein (ots)

Am 10.10.25 gegen 09.40h kam es in einer Sauna eines Fitnessstudios im Gewerbegebiet in Wörth zu einem Brand. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Eine Person wurde aufgrund Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalinspektion Landau hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 10.10.2025 – 10:30

    POL-PDLD: Bellheim - Verkehrsgefährdung

    Bellheim (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landstraße 509 zwischen Knittelsheim und Rülzheim zu einer Verkehrsgefährdung. Gegen 7.10 Uhr überholte ein bislang unbekannter Autofahrer mehrere Fahrzeuge und übersah dabei den Gegenverkehr. Dieser reagierte vorbildlich und verhinderte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 16:06

    POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

    Annweiler am Trifels (ots) - Am 09.10.2026, gegen kurz nach 12:00 Uhr, kam es in Annweiler am Trifels in der Jakob-Buchmann-Straße Ecke Burgenring Ausfahrt Parkplatz vor dem Kindergarten "Regenbogen" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein roter PKW fuhr vom genannten Parkplatz in den Burgenring ein und übersah den auf dem Burgenring fahrenden und in die Jakob-Buchmann-Straße einbiegenden 80-jährigen Rollstuhlfahrer. ...

    mehr
