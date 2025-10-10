POL-PDLD: Wörth - Brand einer Sauna
Wörth am Rhein (ots)
Am 10.10.25 gegen 09.40h kam es in einer Sauna eines Fitnessstudios im Gewerbegebiet in Wörth zu einem Brand. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Eine Person wurde aufgrund Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalinspektion Landau hat hinsichtlich der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.
