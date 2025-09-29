Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Traktor geriet in Brand

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Westerholt - Traktor geriet in Brand

Auf einem Feld in Westerholt ist am Sonntag ein Traktor in Brand geraten. Gegen 19.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer landwirtschaftlichen Fläche am Birkenweg alarmiert. Der Traktor hatte nach ersten Erkenntnissen bei Erntearbeiten Feuer gefangen. Die genaue Ursache ist noch unklar. Der 54-jährige Fahrer wurde bei dem Versuch, die Flammen zu löschen, leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Feuerwehren Westerholt, Blomberg und Ochtersum waren mit rund 40 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell