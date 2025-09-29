Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Georgsheil - Bei Auffahrunfall verletzt

Norden - Autos zerkratzt

Hage - Autofahrer kollidiert auf Parkplatz mit Gebäudewand

Aurich - Unfallflucht

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Georgsheil - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Georgsheil ist am Sonntag eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr fuhr eine 31-Jährige mit einem Seat auf der Emder Straße in Richtung Aurich und bemerkte offenbar nicht, dass in Höhe des Ortseingangsschildes ein Mercedes-Fahrer vor ihr abbremste. Die 31-Jährige fuhr auf den Mercedes auf und wurde leicht verletzt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Norden - Autos zerkratzt

Im Schierlingsweg in Norden wurden am vergangenen Mittwoch zwei Autos beschädigt. Zwischen 14.50 Uhr und 16.50 Uhr zerkratzten Unbekannte einen roten Mitsubishi Space Star und einen blauen BMW 5er. Beide Fahrzeuge standen zur Tatzeit am Fahrbahnrand. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Hage - Autofahrer kollidiert auf Parkplatz mit Gebäudewand

In Hage ist am Montag ein Autofahrer mit der Außenfassade eines Discounters kollidiert. Der 79-jährige Fahrer eines Ford wollte nach ersten Erkenntnissen gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße Am Edenhof vorwärts in eine Parklücke fahren und verwechselte offenbar Gas- und Bremspedal. Er stieß frontal gegen die gemauerte Außenwand des Verbrauchermarkts. Die 77-jährige Beifahrerin wurde durch den Aufprall vermutlich leicht verletzt, der 79-jährige Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Beide wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gebäudestatik wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht zu Montag in Aurich. Ein bislang unbekannter Autofahrer kollidierte zwischen 2 Uhr und 8.45 Uhr auf einem Grundstück im Flachsmeerweg mit einem schwarzen Mazda. Der Unfall ereignete sich vermutlich bei einem Wendemanöver auf der Grundstücksauffahrt. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Gewerbestraße in Norden kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen stieß gegen 19.10 Uhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Einkaufswagen gegen ein geparktes Auto. Beschädigt wurde ein schwarzer Seat Ibiza. Die Frau wird beschrieben als etwa 60 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren. Sie kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr mit einem Fahrrad davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

