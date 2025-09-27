Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 27.09.2025

Altkreis Norden

Norddeich - Verkehrsunfallflucht

Auf einem Parkplatz am Fischereihafen in Norddeich kam es am Donnerstag, den 25.09.2025, zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 14:45 Uhr vermutlich beim Ein- oder Aussteigen einen VW Golf in schwarz an der Beifahrerseite. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise werden bei der Polizei in Norden unter 04931 9210 entgegengenommen.

Norden - Zeugen nach Unfall gesucht

Bereits am Mittwoch kam es in Norden in der Straße Große Hinterlohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten roten Citroen C4. Der Vorfall hat sich in der Mittagszeit zwischen 12:30 Uhr und 14 Uhr ereignet. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

