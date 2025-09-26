PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Pedelec-Fahrer tödlich verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Pedelec-Fahrer tödlich verletzt

Ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Großefehn tödlich verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam der Mann gegen 22.20 Uhr mit seinem Rad aus dem Badeweg und wollte die Auricher Landstraße (B72) überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er dabei offenbar einen 28-jährigen Autofahrer auf der Bundesstraße, der aus Aurich kommend in Richtung Holtrup fuhr. Der Radfahrer wurde von dem Autofahrer erfasst. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 60-jährige Mann aus Ihlow am Unfallort. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst und einem Notfallseelsorger betreut. Die Bundesstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 2 Uhr vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

