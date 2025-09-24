Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am Waldkindergarten in Friedeburg kam es zu einer Sachbeschädigung. Zwischen Freitag, 8 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, besprühten Unbekannte im Schützenweg die Außenwände mit roter und silberner Sprühfarbe. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04465 945780 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ein 14-jähriger Moped-Fahrer ist am Dienstag in Friedeburg mit einem Autofahrer kollidiert. Der Jugendliche fuhr gegen 17.40 Uhr auf der Sutgaster Straße in Richtung Bundesstraße. In einer Kurve stieß er mit einem entgegenkommenden 25-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Der 14-Jährige und der 25-Jährige wurden leicht verletzt.

