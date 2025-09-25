Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag in Südbrookmerland das Kennzeichenpaar eines Transporters gestohlen. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum, von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 2.30 Uhr, im Jasminweg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Aurich - Zigarettenautomat aufgebrochen

In Aurich wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 18.30 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam einen Automaten in der Straße Am Tiergarten. Es wurden Tabakwaren entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn/Pewsum - Unfall beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem Autofahrer kam es am Mittwoch in Pewsum. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 15-jährige Rollerfahrer gegen 17.10 Uhr von der Schatthausstraße auf die Olympiastraße abbiegen. Während des Abbiegens setzte hinter ihm plötzlich ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer zum Überholen an und stieß mit dem 15-Jährigen zusammen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

