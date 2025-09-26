Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund: Festnahme nach schwerer räuberischer Erpressung

Aurich/Wittmund (ots)

Friedeburg - Festnahme nach schwerer räuberischer Erpressung

Im Ortskern von Friedeburg hat die Polizei am Donnerstag einen Mann festgenommen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 23-Jährigen aus dem Landkreis Friesland.

Hintergrund der Festnahme ist ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung und des Handeltreibens mit Cannabis. Der 23-jährige Beschuldigte steht unter anderem im Verdacht, einen Mann aus dem Landkreis Wittmund unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Vermögenswerten im fünfstelligen Bereich gebracht zu haben. Die intensive Ermittlungsarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft führte schließlich zum Erlass eines Haftbefehls und zu Durchsuchungsbeschlüssen.

In Friedeburg konnte der 23-Jährige am Donnerstag nach einer Geldübernahme festgenommen werden. Darüber hinaus wurden im Landkreis Friesland und in Oldenburg zwei Objekte durchsucht. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten umfangreiche Beweismittel sicher.

An dem Einsatz waren neben Kräften der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund auch Kräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland sowie Spezialkräfte der Polizei Niedersachsen beteiligt.

Das Amtsgericht Aurich ordnete am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich gegen den Beschuldigten den Vollzug der Untersuchungshaft an. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell