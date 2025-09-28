Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 28.09.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Aurich - Fahren ohne Führerschein

Samstagnachmittag stoppten Polizeibeamte einen 43-jährigen Mann der ohne Fahrerlaubnis mit einem Auto unterwegs war. Der Mann wurde gegen 15:30 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Esenser Straße in Aurich kontrolliert. Sein Versuch die Beamten mit der Angabe falscher Personalien zu täuschen misslang und es wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Südbrookmerland - Betrunkener Autofahrer ohne Führerschein

In der Nacht zu Sonntag kam es im Bereich Südbrookmerland zu einer Trunkenheitsfahrt mit einem Auto, bei dem der Fahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz fuhr. Polizeibeamte kontrollierten den 23-jährigen Autofahrer, der mit seinem Fahrzeug im Ortsteil Engerhafe unterwegs war. Im Zuge der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keinen Führerschein besitzt und es ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Weiterhin stellte sich heraus, dass das genutzte Fahrzeug nicht zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugführer wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Altkreis Norden

Upgant-Schott - Ohne Versicherung unterwegs

Am Samstag gegen 11:15 Uhr wurde in der Widzel-Tom-Brook-Straße ein männlicher Fahrzeugführer kontrolliert, der mit einem Transporter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Gegen den 43-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Osteel - Unfall mit schwer verletztem Radfahrer

Am Samstagmittag kam es im Utlangwehrsweg zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Eine 73-jährige Radfahrerin übersah beim Einfahren von einem Grundstück einen vorfahrtsberechtigten 12-jährigen Radfahrer, der den Utlangwehrsweg in Richtung Alter Postweg befahren hat. Infolge des Zusammenstoßes stürzten beide Personen zu Boden. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 12-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Großheide - Unfallfahrer flüchtet

Am Sonntag gegen 2 Uhr kam ein männlicher Fahrzeugführer mit seinem Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem Straßengraben. Der Unfall ereignete sich in einer Kurve der Großheider Straße. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Friedeburg - Alkoholisiert am Steuer

In der Nacht zu Sonntag wurde in der Wieseder Straße in Friedeburg, gegen 02:35 Uhr, ein 48-jähriger PKW-Fahrer kontrolliert. Bei dem Fahrer des Mercedes wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Fahrt war für den 48-Jährigen umgehend beendet und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell