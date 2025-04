POL-E: Essen/Mülheim a.d.R.: Polizei Essen veranstaltet Online-Sprechstunde zum Thema Fahrraddiebstahl

Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am vergangenen Samstag (5. April, gegen 17 Uhr) fuhr eine unbekannte Radfahrerin auf dem RS1 in Höhe der Altendorfer Straße eine 17-Jährige an. Die Polizei sucht nun nach der Radfahrerin. Die 17-Jährige ging mit einer anderen jungen Frau auf dem RS1 spazieren. An der Kreuzung ...

