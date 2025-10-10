Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Müllcontainer durch Böller beschädigt

Landau (ots)

Am 09.10.2025 wurde der Polizei Landau gegen 18:35 Uhr ein brennender Müllcontainer in der Thomas-Nast-Straße in Landau gemeldet. Der Container konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen wurde bekannt, dass der Container durch angezündete Böller in Brand geriet. Verantwortlich hierfür sollen zwei Jugendliche gewesen sein. Ein 16-Jähriger konnte vor Ort ermittelt werden. Dieser wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Am Container entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

