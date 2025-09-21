PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Berichtigung: Segelyacht kollidierte mit Uferbefestigung/ Steinpackung vor der Einfahrt zum Stadthafen Sassnitz

Sassnitz (ots)

Am 20.09.2025 gegen 20.50 Uhr kam es vor der Hafeneinfahrt zu einem Sportbootunfall. Eine aus Swinemünde kommende, unter polnischer Flagge fahrende Segelyacht kollidierte mit der Uferbefestigung westlich der Hafeneinfahrt zum Stadthafen Sassnitz. Dabei wurde die Segelyacht so beschädigt, dass sie zu sinken drohte. Die drei Besatzungsmitglieder an Bord wurden nicht verletzt. Einsatzkräfte des Seenotrettungskreuzer "Harro Koebke" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger und des Hafens sicherten das Boot im Stadthafen Sassnitz. Die mit der Unfallaufnahme beauftragten Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz stellten beim zum Unfallzeitpunkt verantwortlichen Bootführer eine Atemalkoholwert von 1.95 Promille fest. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an

