Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ranschbach - Kennzeichen an drei Fahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht

Ranschbach (ots)

In der Nacht (08.10.2025 - 09.10.2025) entwendeten unbekannte Täter an insgesamt drei Fahrzeugen die angebrachten amtlichen Kennzeichen. Die Fahrzeuge waren in der Straße "Am Schwellbau" abgestellt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 150 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

