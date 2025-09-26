PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Fahrzeugdiebe unterwegs

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Stadgebiet

24.09. - 25.09.25, nachts

Zwei PKW und ein Wohnmobil gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag waren Fahrzeugdiebe im Stadtgebiet Braunschweig unterwegs.

Im ersten Fall hatte man es auf ein Wohnmobil (Kastenwagen) in der Südstadt abgesehen. Die Besitzer haben ihr Fahrzeug noch am Mittwochabend, gegen 22.00 Uhr auf ihrem Grundstück im Steinsetzerweg gesehen. Am nächsten Morgen war der Stellplatz leer, so dass sie den Diebstahl ihres Mobils zur Anzeige brachten.

Betroffen waren in der gleichen Nacht auch die Besitzer eines VW Touareg in Stöckheim. Auch sie haben das Fahrzeug am Mittwochabend auf ihrem Grundstück im Hopfenkamp abgestellt und am nächsten Morgen den Verlust des VW festgestellt.

Im dritten Fall meldeten sich die Kollegen der Polizei Brandenburg bei unserem Kriminaldauerdienst. Es wurde mitgeteilt, dass man einen verunfallten Porsche SUV festgestellt habe. Ein Fahrer wurde nicht ausfindig gemacht, jedoch besitzt das Unfallfahrzeug eine Braunschweiger Zulassung. Schnell stellte sich heraus, dass der Wagen ebenfalls in der vorangegangenen Nacht von einem Grundstück in der Saarbrückener Straße in Lehndorf gestohlen wurde.

In allen drei Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Kfz-Diebstahl eingeleitet. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Die Tage werden wieder kürzer und die dunkle Jahreszeit beginnt. Es empfiehlt sich, wachsam zu sein und alle Sicherungsmöglichkeiten zu nutzen, um Haus, Heim und eben Fahrzeuge zu sichern. Seitens der Polizei werden dahingehend zahlreiche Angebote zur Verfügung gestellt. Nehmen Sie gerne Kontakt zu unseren Kollegen der Kriminalprävention auf:

bfk@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-bs.polizei-nds.de/startseite/pravention_kriminalitat/diebstahl_und_einbruch/

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

