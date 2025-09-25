PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinschaftlicher Raub - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ringgleis Höhe Arndtstraße 20.09.25, 23.30 Uhr

Opfer erheblich verletzt

Am späten Samstagabend ist ein 33-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Ringgleis aus der Weststadt kommend in Richtung Hugo-Luther-Straße gefahren. In Höhe der Arndtstraße, kurz vor der Autobahnbrücke der A391 habe er vier männliche Personen passiert, die auf dem Ringgleis gestanden haben.

Unvermittelt habe einer der Männer gegen sein Fahrrad getreten, wodurch er zu Fall gekommen sei. Anschließend sollen alle Personen gemeinschaftlich auf ihn eingetreten und -geschlagen haben. Derweil habe man die Herausgabe seiner Geldbörse gefordert. Der Wegnahme seiner Geldbörse konnte sich der 33-Jährige erwehren. Er habe dann gehört, wie jemand lautstark gerufen habe: "Ich rufe die Polizei". Daraufhin hätten die Angreifer von ihm abgelassen und seien geflüchtet.

Erst am Montag zeigte das Opfer den Vorfall bei der Polizei an. Durch den Angriff zog er sich u.a. eine Nasenbeinfraktur zu, mehrere Zähne wurden herausgebrochen und ihm wurden mehrere Schürfwunden und Prellungen zugefügt.

Beschreiben konnte er die Täter als jung (18-19 Jahre alt) mit südländischem Erscheinungsbild. Untereinander hätten sie sich in einer fremden Sprache, vermutlich Arabisch unterhalten.

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen versuchten schweren Raubes, werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht. Vor allem die Person, die gedroht hat, die Polizei zu rufen, wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

