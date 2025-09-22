PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rudolfplatz

18.09.25, 19.35 Uhr

Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend ist es am Rudolfplatz zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein 42-Jähriger Unrat auf die Straße geworfen hat, wodurch es gegebenenfalls zu verkehrsgefährdenden Situationen gekommen ist.

Zuvor hatte sich der Mann bei einem Lebensmitteldiscounter an der Hildesheimer Straße aufgehalten. Er wurde er dabei beobachtet, wie er sich in verdächtiger Weise an einem mit Papierresten befüllten Einkaufswagen aufgehalten habe. Nachdem er sich von dem Einkaufswagen entfernte, habe ein Zeuge Rauch aufsteigen sehen. Bei einer Nachschau wurde festgestellt, dass der Einkaufswagen in Brand gesteckt wurde.

Daraufhin wurde u.a. die Polizei informiert.

Weitere Zeugen meldeten dann, dass sich der Mann in Richtung Rudolfplatz entfernt habe. Hier werfe er nun Unrat auf die Straße, wodurch mehrere Fahrzeuge Gefahrenbremsungen einleiten müssten. Auch eine Tasse habe er in die Luft geworfen, die in Richtung eines vorbeifahrenden Radfahrers geflogen sei.

In der Goslarschen Straße konnte der Mann schließlich durch eingesetzte Polizeibeamte gestellt werden.

Der 42-Jährige, ohne festen Wohnsitz, äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde er einer Dienststelle zugeführt. Der in Brand gesteckte Einkaufswagen wurde durch die Berufsfeuerwehr Braunschweig gelöscht.

Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

Diesbezüglich werden nun weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder sogar als Verkehrsteilnehmer beeinträchtigt wurden.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

