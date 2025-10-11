PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wolf auf der A65 überfahren

A65 - Edesheim (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen toten Hund auf der A65 zwischen Edenkoben und Landau. Das Tier konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Landau auf der Fahrbahn festgestellt werden und wurde in den Grünstreifen gezogen. Dort stellten die Beamten fest, dass es sich aufgrund der körperlichen Merkmale möglicherweise um einen Wolf handeln könnte. Der zuständige Jagdpächter bestätigte dies vor Ort. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf wurde daraufhin verständigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
PHK'in Reichert
Telefon: 06323 955-0
piedenkoben@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
  • 10.10.2025 – 16:43

    POL-PDLD: Hochstadt - Mit Hauswand kollidiert

    Hochstadt (ots) - Am 09.10.2025 befuhr gegen 16:15 Uhr ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer die Hauptstraße in Hochstadt. Aus Unachtsamkeit kollidierte er mit einem geparkten PKW Opel. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem wartenden PKW VW und wurde schließlich von einer Hauswand gestoppt. Der 35-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war ...

  • 10.10.2025 – 16:42

    POL-PDLD: Ranschbach - Kennzeichen an drei Fahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht

    Ranschbach (ots) - In der Nacht (08.10.2025 - 09.10.2025) entwendeten unbekannte Täter an insgesamt drei Fahrzeugen die angebrachten amtlichen Kennzeichen. Die Fahrzeuge waren in der Straße "Am Schwellbau" abgestellt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 150 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ...

  • 10.10.2025 – 16:41

    POL-PDLD: Landau - Müllcontainer durch Böller beschädigt

    Landau (ots) - Am 09.10.2025 wurde der Polizei Landau gegen 18:35 Uhr ein brennender Müllcontainer in der Thomas-Nast-Straße in Landau gemeldet. Der Container konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen wurde bekannt, dass der Container durch angezündete Böller in Brand geriet. Verantwortlich hierfür sollen zwei Jugendliche gewesen sein. Ein 16-Jähriger konnte vor Ort ...

