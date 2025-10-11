Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wolf auf der A65 überfahren

A65 - Edesheim (ots)

Am Freitag, den 10.10.2025, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen toten Hund auf der A65 zwischen Edenkoben und Landau. Das Tier konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Landau auf der Fahrbahn festgestellt werden und wurde in den Grünstreifen gezogen. Dort stellten die Beamten fest, dass es sich aufgrund der körperlichen Merkmale möglicherweise um einen Wolf handeln könnte. Der zuständige Jagdpächter bestätigte dies vor Ort. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf wurde daraufhin verständigt.

