POL-PDLD: Autofahrer berauscht unterwegs

Germersheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0:00 Uhr, kam es im Bereich der Lilienstraße vor einem Café zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten lediglich noch zwei Geschädigte im Alter von 37 und 28 Jahren angetroffen werden. Diese waren zuvor von etwa fünf Personen durch Schläge sowie den Einsatz von Pfefferspray ...

