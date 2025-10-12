POL-PDLD: Autofahrer berauscht unterwegs
Bad Bergzabern (ots)
Am Samstagvormittag (11.10.2025) wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern eine Verkehrskontrolle in der Weinstraße in Bad Bergzabern durchgeführt. Hierbei wurde ein 20-jähriger Mann aus Bad Bergzabern kontrolliert. Bei dem Mann konnte durch die Beamten Auffälligkeiten hinsichtlich der Einnahme von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
PHK Lunkwitz
Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell