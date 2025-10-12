PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Stauende übersehen - zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der A 65

Landau (ots)

Am Morgen des 11.10.2025 ereignete sich auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe im Baustellenbereich Höhe der Anschlussstelle Landau Zentrum ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich gegen 10.30 Uhr im genannten Streckenabschnitt ein Rückstau gebildet. Ein 72-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Germersheim erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf den im Stauende stehenden PKW einer 50-jährigen Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Bei dem Unfall erlitten zwei Personen lediglich leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, eine stationäre Behandlung sei nicht von Nöten gewesen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden von insgesamt ca. 15.000 Euro. Zwei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Hierbei kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 06:48

    POL-PDLD: Einbruch in Wohnhaus

    Schweigen-Rechtenbach (ots) - Am frühen Samstagabend im Zeitraum von 18:00-21:15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Adam-Lattrell-Straße in Schweigen-Rechtenbach ein. Sie gelangten über die Terassentür ins Anwesen. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts, weshalb davon ausgegangen wird, dass der oder die Täter beim Einbruch gestört wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zu verdächtigen Personen machen können, ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 06:46

    POL-PDLD: Autofahrer berauscht unterwegs

    Bad Bergzabern (ots) - Am Samstagvormittag (11.10.2025) wurde durch eine Streife der Polizei Bad Bergzabern eine Verkehrskontrolle in der Weinstraße in Bad Bergzabern durchgeführt. Hierbei wurde ein 20-jähriger Mann aus Bad Bergzabern kontrolliert. Bei dem Mann konnte durch die Beamten Auffälligkeiten hinsichtlich der Einnahme von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 10:54

    POL-PDLD: Schlägerei in der Innenstadt

    Germersheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0:00 Uhr, kam es im Bereich der Lilienstraße vor einem Café zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten lediglich noch zwei Geschädigte im Alter von 37 und 28 Jahren angetroffen werden. Diese waren zuvor von etwa fünf Personen durch Schläge sowie den Einsatz von Pfefferspray ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren