Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Stauende übersehen - zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf der A 65

Landau (ots)

Am Morgen des 11.10.2025 ereignete sich auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe im Baustellenbereich Höhe der Anschlussstelle Landau Zentrum ein Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte sich gegen 10.30 Uhr im genannten Streckenabschnitt ein Rückstau gebildet. Ein 72-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Germersheim erkannte das Stauende zu spät und fuhr auf den im Stauende stehenden PKW einer 50-jährigen Frau aus dem Landkreis Südliche Weinstraße auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Bei dem Unfall erlitten zwei Personen lediglich leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, eine stationäre Behandlung sei nicht von Nöten gewesen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden von insgesamt ca. 15.000 Euro. Zwei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste rechte Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt werden. Hierbei kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell