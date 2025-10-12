POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
Hagenbach (ots)
Am 11.10.2025, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrer eines PKW die L556 von Neuburg am Rhein kommend in Fahrtrichtung Hagenbach. Unmittelbar vor dem Ortseingang Hagenbach kam der PKW beim Verlassen eines Kreisverkehrs von der Fahrbahn auf eine Verkehrsinsel ab, wobei ein an dieser Stelle aufgestelltes Verkehrszeichen beschädigt wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten ausgehend von der Atemluft des PKW-Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Hinweise und Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Patschke
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell