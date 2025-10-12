Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hagenbach (ots)

Am 11.10.2025, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrer eines PKW die L556 von Neuburg am Rhein kommend in Fahrtrichtung Hagenbach. Unmittelbar vor dem Ortseingang Hagenbach kam der PKW beim Verlassen eines Kreisverkehrs von der Fahrbahn auf eine Verkehrsinsel ab, wobei ein an dieser Stelle aufgestelltes Verkehrszeichen beschädigt wurde. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Beamten ausgehend von der Atemluft des PKW-Fahrers Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Dem PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe durch einen Arzt entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell