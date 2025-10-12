POL-PDLD: PKW aufgebrochen
Berg (Pfalz) (ots)
Innerhalb des Zeitraums vom 10.10.2025, 23:30 Uhr, bis 11.10.2025, 09:00 Uhr, wurde ein in der Hagenbacher Straße in Berg (Pfalz) parkender PKW gewaltsam aufgebrochen. Anschließend wurde ein im PKW befindlicher Geldbeutel entwendet.
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/der Täter geben können, sich telefonisch unter 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.
Rückfragen bitte an:
Hinweise und Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
PK Patschke
Telefon: 07271 9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell