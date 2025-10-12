Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: PKW aufgebrochen

Berg (Pfalz) (ots)

Innerhalb des Zeitraums vom 10.10.2025, 23:30 Uhr, bis 11.10.2025, 09:00 Uhr, wurde ein in der Hagenbacher Straße in Berg (Pfalz) parkender PKW gewaltsam aufgebrochen. Anschließend wurde ein im PKW befindlicher Geldbeutel entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/der Täter geben können, sich telefonisch unter 07271 9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell