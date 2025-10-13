PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmorgen (10.10.2025, 18:00 Uhr - 12.10.2025, 09:45 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein auf dem Alten Messplatz in Landau geparktes Fahrzeug der Marke Seat. Aufgrund des Schadensbildes liegt die Vermutung nahe, dass jemand auf das Fahrzeug eingetreten oder -geschlagen hat. Der Sachschaden liegt bei ca. 1300 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

