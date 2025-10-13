POL-PDLD: Maikammer - Diebstahl eines Vibrationsstampfers
Maikammer (ots)
Unbekannte haben über das zurückliegende Wochenende einen Vibrationsstampfer von der Ladefläche eines Transporters gestohlen, welcher auf dem Parkplatz in der Burgunderstraße abgestellt war. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.
