POL-PDLD: Maikammer - Diebstahl eines Vibrationsstampfers

Landau (ots) - Am Sonntagabend (12.10.2025) gegen 19:00 Uhr überquerte ein bislang unbekannter Jogger die Maximilianstraße in Richtung des Hauptbahnhofes. Hierbei achtete er nicht auf den Fahrzeugverkehr, sodass ein 22-jähriger PKW-Fahrer zur Verhinderung eines Zusammenstoßes abbremsen musste. Der Jogger begab sich daraufhin zum Fahrzeug und schlug durch das geöffnete Fenster auf den Fahrzeugführer ein. Der ...

