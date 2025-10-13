PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Diebstahl eines Vibrationsstampfers

  • Bild-Infos
  • Download

Maikammer (ots)

Unbekannte haben über das zurückliegende Wochenende einen Vibrationsstampfer von der Ladefläche eines Transporters gestohlen, welcher auf dem Parkplatz in der Burgunderstraße abgestellt war. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

