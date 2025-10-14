Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kupferrohre gestohlen

Bad Bergzabern (ots)

Insgesamt 80 Kupferrohre entwendeten bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 10.10.2025 auf den 11.10.2025 im Bereich der Kurtalstraße in Bad Bergzabern. Das Material war im westlichen Außenbereich eines dortigen Thermalbads gelagert. Der Wert der gestohlenen Rohre beläuft sich auf ca. 600 Euro. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Kurtalstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich unter Tel: 06343/9334-0 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

