Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Leimen - Unbekannte entwenden Kraftstoff aus mehreren Baustellenfahrzeugen

Leimen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, dem 04.10.2025 und Montag, dem 06.10.2025, entwendeten bislang unbekannte Täter rund 80 Liter Dieselkraftstoff aus mehreren, auf einer Baustelle abgestellten, Fahrzeugen. Die Tat ereignete sich an einem Lagerplatz neben der L496 bei Leimen. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben ermittelt nun wegen Diebstahl. Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 0631 369 - 15499 oder per E-Mail unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|piwfb

