Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Verkehrsunfallflucht

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Freitag, den 19.09.2025 kam es gegen 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Zweibrücker Straße in Thaleischweiler-Fröschen. Die Geschädigte befand sich gerade in der Physiotherapie und hatte ihr Fahrzeug gegenüber der Praxis am Straßenrand geparkt. Plötzlich vernahm sie einen Knall von der Straße aus und sah noch, wie ein orangener Kleinwagen mit PS-Kennzeichen in Richtung Ortsmitte davonfuhr. An ihrem Fahrzeug, einem weißen Hyundai iX20, blieb ein Schaden am Außenspiegel zurück. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel: 0631-36915499 oder E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de. /piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

