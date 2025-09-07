PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PIWFB: Unfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Geiselberg (ots)

Die 18-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr die K31 von Geiselberg in Richtung B270. In einer scharfen Rechtskurve am Ende einer Gefällstrecke geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die K31 war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im entgegenkommenden Fahrzeug befand sich eine vierköpfige Familie. Die 35-jährige Mutter wurde leicht verletzt. Der Vater und die beiden Kinder kamen mit dem Schrecken davon.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

