POL-PIWFB: B270 - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Waldfischbach-Burgalben

Am heutigen Samstagnachmittag kam es gegen 14:10 Uhr auf der B270 zwischen der Moschelmühle und der Ortschaft Waldfischbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die in Richtung Kaiserslautern fahrende 84-jährige PKW-Fahrerin nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 30-Jährigen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamt-schaden von ca. 15.000EUR. /piwfb

