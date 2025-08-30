PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: B270 - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

POL-PIWFB: B270 - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag kam es gegen 14:10 Uhr auf der B270 zwischen der Moschelmühle und der Ortschaft Waldfischbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die in Richtung Kaiserslautern fahrende 84-jährige PKW-Fahrerin nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 30-Jährigen. Beide Fahrzeugführerinnen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamt-schaden von ca. 15.000EUR. /piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren