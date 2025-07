Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Fahrzeug streift Hauswand und flüchtet

Bild-Infos

Download

Clausen (ots)

In der Zeit vom 27.07.25 auf den 28.07.25 zwischen 16:00 Uhr und 08:00 Uhr kam ein Verkehrsteilnehmer in der Marhöferstraße in Clausen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und touchierte eine Hauswand aus rotem Sandstein. Der Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. An der roten Sandsteinwand sind Abriebspuren der Reifen, sowie Lackanhaftungen des Unfallfahrzeugs zurückgeblieben. Es dürfte sich bei dem Unfallfahrzeug um ein Fahrzeug in Silber- bzw. hellem Blau gehandelt haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Tel: 0631-369-15499 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de /piwfb

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell