Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Wer hat den Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 06.09.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag 07.09.2025, 01:45 Uhr parkte ein weißer Citroen Nemo am Carentaner Platz auf einem Parkplatz hinter dem Restaurant Zum Schwan. In diesem Zeitraum wurde ein Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben zu melden.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

