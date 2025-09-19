PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Motorradkontrolle- Johanniskreuz

Trippstadt- Johanniskreuz (ots)

Am Donnerstagmorgen, 18.09.2025, wurde in der Zeit von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr bei bestem Wetter eine Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz am Johanniskreuz durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überprüfung von motorisierten Zweirädern und deren Fahrern. Tatsächlich ließen die Motorradfahrer an diesem Morgen nicht lange auf sich warten, so dass innerhalb der zwei Stunden über 40 Motorräder samt Fahrern kontrolliert wurden. Da die Kontrolle an einem gewöhnlichen Wochentag am späten Vormittag stattfand, waren nahezu ausschließlich Personen ab mittleren Alters mit ihren Motorrädern unterwegs. Technische Mängel wurden an den Maschinen nicht festgestellt. Die Fahrer selbst führten vorbildlich sämtliche erforderlichen Dokumente mit. Die Kontrolle wurde von den Bikern durchweg positiv aufgenommen und die Notwendigkeit betont. Viele von ihnen erklärten, dass sie sich insbesondere an den Wochenenden durch die Fahrweisen einiger rücksichtsloser Motorradfahrer gefährdet fühlten. /piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
  • 07.09.2025 – 18:39

    POL-PIWFB: Unfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

    Geiselberg (ots) - Die 18-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr die K31 von Geiselberg in Richtung B270. In einer scharfen Rechtskurve am Ende einer Gefällstrecke geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW. Die junge Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die K31 war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im entgegenkommenden Fahrzeug befand sich ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 13:13

    POL-PIWFB: Wer hat den Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

    Waldfischbach-Burgalben (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 06.09.2025, 18:00 Uhr bis Sonntag 07.09.2025, 01:45 Uhr parkte ein weißer Citroen Nemo am Carentaner Platz auf einem Parkplatz hinter dem Restaurant Zum Schwan. In diesem Zeitraum wurde ein Reifen mittels eines spitzen Gegenstandes zerstochen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben zu melden. Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

    mehr
