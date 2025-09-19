Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

POL-PIWFB: Motorradkontrolle- Johanniskreuz

Trippstadt- Johanniskreuz (ots)

Am Donnerstagmorgen, 18.09.2025, wurde in der Zeit von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr bei bestem Wetter eine Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz am Johanniskreuz durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überprüfung von motorisierten Zweirädern und deren Fahrern. Tatsächlich ließen die Motorradfahrer an diesem Morgen nicht lange auf sich warten, so dass innerhalb der zwei Stunden über 40 Motorräder samt Fahrern kontrolliert wurden. Da die Kontrolle an einem gewöhnlichen Wochentag am späten Vormittag stattfand, waren nahezu ausschließlich Personen ab mittleren Alters mit ihren Motorrädern unterwegs. Technische Mängel wurden an den Maschinen nicht festgestellt. Die Fahrer selbst führten vorbildlich sämtliche erforderlichen Dokumente mit. Die Kontrolle wurde von den Bikern durchweg positiv aufgenommen und die Notwendigkeit betont. Viele von ihnen erklärten, dass sie sich insbesondere an den Wochenenden durch die Fahrweisen einiger rücksichtsloser Motorradfahrer gefährdet fühlten. /piwfb

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell